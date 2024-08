Livraison et installation de votre mobilier

Notre service doté de menuisiers spécialisés sera réaliser la pose de votre agencement de vos espaces de travail.

En voici les différentes étapes :

1- Nous vous informons dès que la commande est complète et planifions avec vous un rendez-vous. Nous nous renseignons auprès de vous sur les accès et les spécificités à prendre en compte pour la livraison et l’installation.

2- Nous vous proposons nos services complémentaires ; recyclage de mobilier, transfert, logistique et déménagement. L’avantage principal pour vous est de regrouper toute la logistique dont vous avez besoin dans le but de n’avoir qu’une seule intervention et qu’un seul prestataire afin de favoriser la bonne coordination de ces prestations.

3- Nous mettons en place la logistique nécessaire à la livraison et à l’installation de votre mobilier. Nous nous occupons des autorisations à obtenir auprès des autorités compétentes et protégeons si besoin les accès utilisés.

4- Nos équipes se renseignent auprès de vous pour connaître l’endroit où vous désirez l’installation de votre mobilier. Nous sommes équipés des meilleurs outils adaptés pour le montage. Nous nous occupons des réglages et du nettoyage de votre mobilier ainsi que la remise au propre avant notre départ.

5- Grâce à une enquête qualité qui vous sera remise à la fin de la prestation, nous pourrons mesurer votre satisfaction et valider le bon déroulement de toutes les étapes.